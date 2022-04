Bereits zum 13. Mal fand die Österreichische Geotechniktagung statt, und auch hier merkte man, wie sehr der Austausch der Branche gefehlt hat. Das Spektrum der Themen war auch dieses Jahr breitgefächert – von Spezialtiefbau im Kraftwerksbau über Anker und Mikropfähle bis hin zu innovativen Ansätzen in der Geotechnik wurde alles beleuchtet. Der diesmal von der Porr gesponserte erste Grundbaupreis ging an Carla Fabris für ihre Dissertation "Numerical Study on Pullout Tests of Ground Anchors Monitored with Fibre Optic Sensors", über den zweiten Preis konnte sich Joachim Wagner für seine Diplom­arbeit "Großmaßstäbliche axiale Belastungsversuche an Großbohrpfählen im typischen Wiener Baugrund" freuen.