Vom Treffpunkt in Innsbruck ausgehend, ging es für die Teilnehmer*innen gemeinsam in einem Bus zu den einzelnen Stationen. Die erste Station führte zu den Österreichischen Bundeforsten in das Forstrevier Inntal zwischen Absam und Gnadenwald. Revierleiter Ephräm Unterberger erklärte gemeinsam mit Christoph Zojer, wie in ihrem Revier naturnahe Waldbewirtschaftung umgesetzt wird. Die Bundesforste setzen auf eine Mischung aus verschiedenen, dem jeweiligen Standort angepassten Baumarten, um den Wald klimafit und zukunftsfähig zu machen. Zur Sprache kam auch, dass Österreich eines der strengsten Forstgesetze der Welt hat, welches zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung verpflichtet. Das bedeutet, es darf nicht mehr Holz geerntet werden als nachwächst.