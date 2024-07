glass technology live

Natürlich auch wieder auf der glasstec 2024: Die Innovationsschau glass technology live, die in Zusammenarbeit mit den deutschen Technischen Universitäten Darmstadt, Delft, Dresden und Bochum gestaltet wird. Diese Sonderschau hat sich als die Innovationsplattform etabliert und gilt als Highlight für Fachbesucher*innen, Architekt*innen und alle, die an zukünftigen Anwendungen von Glas interessiert sind.

Highlights sind dieses Jahr ein Glas Pavillon aus gebogenem und laminiertem Dünnglas, gefertigt von dem Ingenieurbüro Eckersley O’Callaghan sowie Fenster, die sich in Bildschirme verwandeln können. Fotoverbundglas Marl präsentiert bislang technisch nicht realisierbare Laminate.

Als weitere Sonderschau bietet glass art außergewöhnliche Kunstwerke und Objekte internationaler Galerien und ermöglicht eine Auseinandersetzung mit der ästhetischen Vielfalt von Glas.