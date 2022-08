Wissenswertes rund um Energie in Wieselburg

Wer sich über Bauen, Wohnen und Energie kompetent informieren mag, sollte sich den 14. bis 16. Oktober in seinem Terminkalender rot anstreichen. Denn an diesen Tagen öffnet die Messe Wieselburg ihre Pforten für alle Wissbegierige auf diesen Gebieten. Sie erhalten in zahlreichen Fachvorträgen und individuellen Beratungsgesprächen umfassende Antworten auf ihre Fragen.

Im Bereich Bau wird etwa verstärkt auf gesundes Wohnen und Nachhaltigkeit gesetzt, denn wer etwas für sich, seine Gesundheit und die Umwelt tun möchte, kann schon beim Hausbau und bei der Wohnraumgestaltung beginnen: Die richtigen Materialien verzaubern die eigenen vier Wände nicht nur in eine Wohlfühloase, sondern tragen auch positiv zur Gesundheit bei. Ebenso wird der Renovierung und Sanierung vom Eigenheim ein großer Ausstellungsschwerpunkt eingeräumt, um auf nachhaltige Alternativen umsatteln zu können. Das Thema Energie könnte wohl nicht brisanter sein, doch das Angebot ist mittlerweile unübersichtlich und verwirrend ... und teilweise auch rar. Daher ist es wichtig, sich vorab über die verschiedenen Möglichkeiten ausreichend und rechtzeitig zu informieren. Im Bereich Wohnen vereint die Messe sowohl die Inneneinrichtung als auch die Themen Garten, Outdoor-Küche und Pool.

Weitere Infos: www.messewieselburg.at/bau.energie.wohnen