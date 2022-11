WorldSkills 2022: Gold für Maler und Fliesenleger

Nachdem der Steirer Christoph Pessl im Vorjahr Europameister wurde, war der Goldmedaillengewinn für den Steirer der krönende Abschluss: „Dass ich nun nach der Europameisterschaft im Vorjahr auch Gold bei der Berufsweltmeisterschaft holen konnte, ist unfassbar für mich! Die Freude ist riesengroß! Ich habe zwischendurch leider auch Fehler eingebaut, aber mir ist es gelungen, diese wieder relativ rasch auszubügeln. Ein großes Dankeschön geht vor allem an meinen Trainer Michael Tobisch, mit dem ich in den letzten Wochen und Monaten intensiv trainiert habe – und der mir immer zur Seite gestanden ist", so der frischgebackene Weltmeister in einer ersten Stellungnahme.