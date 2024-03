Rund 1.500 Teilnehmende treten in 60 Wettbewerbsberufen, eingeteilt in sechs Kategorien, bei den 47. Berufsweltmeisterschaften heuer in Lyon in Frankreich an. Damit ist die geschichtsträchtige Stadt im Osten des Landes, am Zusammenfluss von Rhône und Saône gelegen, nach 1995 bereits zum zweiten Mal Gastgeberin der WorldSkills. Aus Österreich sind 47 Fachkräfte aus acht Bundesländern für das Team Austria am Start, darunter zwei junge Tischler.