Bei den WorldSkills 2024 in Lyon (F) waren seit Dienstag, dem 10. September rund 1.500 junge Fachkräfte unter 22 Jahren aus 70 Nationen in 59 unterschiedlichen Berufen am Start. Das 47-köpfige Team Austria hat sich in 41 Berufen der Konkurrenz gestellt. Bei der Siegerehrung am 15. September gab es großen Jubel: Das österreichische Team triumphierte mit insgesamt 3 Gold-, 1 Silber- und 3 Bronzemedaillen sowie 22 Medallions for Excellence. Österreich krönt sich damit zur sechsterfolgreichsten Nation der Welt.