Worldskills: Wir sind Installateur-Weltmeister

In Lahr (Deutschland) wurde im Rahmen der Worldskills vor wenigen Stunden bekannt gegeben, dass der neue Installateurweltmeister aus Österreich kommt. Der 23-jährige Zillertaler Florian Bliem von der DBM-Installationstechnik in Strass hat sich mit den Weltbesten seines Fachs gemessen und schlussendlich alle anderen besiegt.

Vom 2. bis 4. November lief dieser Bewerb in den Hallen der Grohe AG in Lahr (Schwarzwald), bei dem eine vorgegebene Installation binnen 22 Stunden exakt umgesetzt werden musste. Am besten gelungen ist dies eben dem Tiroler Bliem. Das Team der GEBÄUDEINSTALLATION gratuliert sehr herzlich, und freut sich schon auf einen Interviewtermin mit dem frisch gebackenen Weltmeister.

Das ist die Bestenliste:

Gold: Florian Bliem, Österreich (729 Punkte)

Silber: Tom Pean, Frankreich (725 Punkte)

Silber: Marton Offner, Ungarn (723 Punkte)

Bronze: Tai-Yu Chen, China, (721 Punkte)