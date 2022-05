Zukunftsagentur Bau und digitale Ausbildung

Die Zukunftsagentur Bau (ZAB) stellt sich den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen bei der digitalen Transformation der Baubetriebe in Österreich. Das hier geschaffene Wissen soll praxisnah in den Betrieben nutzbar gemacht werden. Dazu zählt auch die Ausbildung der Bau-Mitarbeiter in den Bauakademien.

Die ZAB entwickelt Lehrgänge wie den „Digitalen Bauleiter“ und stellt eine Auswahl digitaler Tools zusammen, um den Polier und seine Fachkräfte auf der Baustelle zu unterstützen. Durch diesen Know-how-Transfer stellt die ZAB sicher, dass die neuesten digitalen Innovationen für eine optimale Wertschöpfung in den Unternehmen zum Einsatz kommen.