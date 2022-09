Auch für Sonderwerkzeuge gilt idealerweise die Maxime, die Produktivität zu steigern, indem man mehrere Bearbeitungsschritte in ein Werkzeug integriert. So bietet etwa der neben dem Standard-Programm auch als Sonderwerkzeug auslegbare Vollhartmetallbohrer DC165 Advance aus dem Hause Walter ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Aufgrund seines Designs mit geraden Nuten eignet sich der Bohrer außerordentlich gut für die Auslegung als Sonderwerkzeug, da es – anders als bei gewöhnlichen Spiralbohrern – an den Übergängen nicht zu Verzerrungen kommt. Als Stufenbohrer bietet er eine große Bandbreite an Durchmessern, von Zwischenstufen bis hin zu großen Durchmessern. Die polierten Spannuten des Bohrers verbessern die Spanabfuhr und minimieren die Aufbauschneidebildung. Von Vorteil ist dies vor allem bei der Bearbeitung von Aluminium, das neben der Bearbeitung von Guss-Werkstoffen die Hauptanwendung des Bohrers darstellt.