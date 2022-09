"Wir bündeln in dieser Allianz unsere Stärken und treiben unsere Vision einer universellen Akku-Plattform durch das 'Sharing' eines Akkus und eines Logos über alle Marken hinweg voran", so Henk Becker. Der größte Vorteil sei aus Bosch-Sicht, dass alle Profi-Akkus der Marke Bosch rückwirkend bis 2008 kompatibel bleiben. Außer in die eigenen Power Tools Profi-Werkzeuge können sie künftig auch in allen Werkzeugen der AmpShare-Allianz eingesetzt werden.