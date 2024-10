Kleines Werkzeug – großer Nutzen

Schrauben drehen und halten

Es gibt Situationen, in denen Schrauben an Stellen platziert werden, die mitunter sehr schwer zugänglich sind. Nicht jeder Schraubenkopf passt so präzise, dass die Schraube zugeführt und eingedreht werden kann. Der Einsatz eines Magnetbithalters ist bedingt durch die Bauweise und den Platzbedarf nicht in jedem Fall einfach möglich. Egal, ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle, hier ist die passende Hilfe gefragt. Mit einem Magnetisiergerät lassen sich Schraubendreher magnetisieren und wieder entmagnetisieren. So kann der Schraubendreher bei Bedarf als Magnethalter genutzt werden. Stören jedoch Metallspäne oder sämtliche angezogene magnetische Metallteile bei der Arbeit, kann diese Funktion bei Bedarf durch das Magnetisiergerät einfach abgestellt werden.