Das meist im Abbruch und bei der Demontage verschiedener Tanks eingesetzte Werkzeug verfügt nun über einen 1700 Watt starken Motor mit Überlastschutz, der eine konstante Drehzahl unter Last gewährleistet und eine hohe Durchzugskraft hat. Er trennt bis zu sieben Millimeter dicke Bleche mit einer auf 1,3 m/min erhöhten Arbeitsgeschwindigkeit. Die Entwickler von Trumpf legten dabei nicht nur Wert auf eine höhere Leistungsfähigkeit, sondern ebenfalls auf ein ergonomisches Handling, wie etwa durch die Anbringung des universellen Handgriffes am oberen Gehäuseteils und ein schlankes Design. Doch nicht nur die Form, sondern auch das niedrigere Gewicht trägt zur Nutzerfreundlichkeit bei: So ist der neue "N 700" um 600 Gramm leichter und mit 42,6 Zentimeter rund 4 cm kürzer als das Vorgängermodell. Ein weiterer Vorteil des überarbeiteten Nibblers ist der mit einem Sanftanlauf ausgestattete Motor, sodass harte Rückschläge beim Einschalten verhindert werden.