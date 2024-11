Einhändig spannen

Jede und jeder, die bzw. der im Handwerk arbeitet weiß, dass man bei vielen Arbeitsschritten oft nur eine Hand frei hat, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Dazu gehört auch das Spannen und Fixieren. Während mit der einen Hand das Bauteil angehalten wird, ist nur eine Hand für die Zwinge frei. Hier ist man mit der klassischen Schraubzwinge an einer Grenze angelangt, die ohne Hilfe nicht so einfach umgesetzt werden kann. Damit man in solchen Situationen entsprechend reagieren kann, hat Bessey verschiedene Varianten von Einhandzwingen (EHZ) im Angebot. Hier variiert die Spannkraft je nach Modell zwischen 200 N und 5.000 N. Die Pumpmechanik erleichtert die einhändige Anwendung. Während man zum Nachspannen bei der EHZ mit einer Spannkraft von 3.500 N Ausführung über eine Gewindespindel den Anpressdruck erhöhen kann, können die beiden anderen Ausführungen ausschließlich über die Pumpfunktion gespannt werden. Alle Einhandzwingen außer die eben genannte EHZ bieten die Möglichkeit, sie werkzeuglos zum Spreizen umzurüsten. Unverzichtbar, wenn Reparaturarbeiten zum Beispiel an Stühlen auf dem Programm stehen: Spreizen, Leim auftragen und im Nachgang spannen, mit nur einer Zwinge und mit einer Hand. Auch der Umschalter von der Spann- zur Spreizfunktion ist einhändig bedienbar. Relativ neu im Sortiment der Einhandzwingen ist die EZ 360. Sie bietet die Möglichkeit, den Griff der Zwinge rund um die Schiene im Winkel von 360° frei zu positionieren. So kann die Griffeinheit so platziert werden, damit sie im Spannprozess frei zugänglich ist. Gerade an Engstellen oder an Stellen, wo eine Vielzahl von Zwingen benötigt wird, kann dies eine große Erleichterung sein.