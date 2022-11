Rückgang primär im Wohnbau

In welchem Ausmaß der Preisanstieg beziehungsweise temporäre Lieferengpässe bei einigen großen Anbietern zur rückläufigen Nachfrage im Jahr 2022 beitragen, kann nicht zweifelsfrei beurteilt werden. Mit großer Sicherheit drückt aber der relativ hohe Absatz in den Vorjahren auf den Bedarf. Dass ein derart hohes Niveau dauerhaft gehalten werden kann, glaubten nur die Wenigsten. Vielen war klar, dass es sich dabei in einem gewissen Ausmaß auch um Vorziehinvestitionen handelte. Offenbar beginnt im Berichtsjahr nun deren Abschichtung. Erhärtet wird diese Annahme bei Betrachtung der Absatzentwicklung in den beiden Bauarten. Denn einen Rückgang gibt es im Jahr 2022 ausschließlich bei Bauvorhaben im Gebäudebestand – hier wiederum primär im Wohnbau – und damit in jenen Marktsegmenten, die zuletzt für den Großteil der Wachstumsbeiträge sorgten. (gh)