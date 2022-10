AGC Glass schließt Float-Anlage in Frankreich

"Projekt Cold Hold – Anlage Boussois 2" liest man im Titel der offiziellen Pressemeldung auf der Homepage von AGC Glass Europe. Es bedeutet leider nichts anderes als die Schließung der Floatglas-Anlage B2. Das Werk im französischen Boussois ist auf die Herstellung von Flachglas für die Baubranche spezialisiert. Das Werk sei auf einem Markt mit überschüssigen Produktionskapazitäten in Europa tätig und leide seit mehreren Monaten unter dem enormen durch die hohen Energiekosten bedingten Preisdruck, heißt es in der Erklärung zum Schließungsvorhaben. Die Schließung der Linie B2 soll die weiteren Flachglasaktivitäten von AGC in Europa sicherstellen.