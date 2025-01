AGC Interpane erwirbt SGT-Gruppe

Europäischen Marktanteil erhöhen

Mit einem Team von rund 270 Mitarbeiter*innen fertigt die SGT in Oelsnitz im Vogtland (D) hochwertiges Sicherheitsglas, das weltweit in Glasfassaden und im Gebäudeinnenausbau zum Einsatz kommt. Mit dieser Akquisition möchte AGC Glass Europe sein europäisches Netzwerk erweitern, die Wertschöpfungskette sichern und seine Position als einer der führenden Anbieter von Glaslösungen stärken. Der Betrieb der SGT-Produktionsstätte in Oelsnitz wird nahtlos fortgesetzt und die Versorgung aller Kunden ist sichergestellt.

Durch die Integration der SGT-Aktivitäten stärken AGC und AGC Interpane ihre weltweite Führungsposition im Bereich Fassadenprojekte. "Mit der Übernahme unseres langjährigen Partners SGT erhöhen wir unseren europäischen Marktanteil und stärken unsere weltweite Position, was ein starkes Signal an das globale Bauprojektgeschäft ist", sagt Dany D'Hont, Vice President Downstream, Architectural Glass Europe and Americas bei AGC.

Die Übernahme von SGT durch AGC Interpane untermauert die Investitionstätigkeiten des Unternehmens. Erst kürzlich hatte AGC Interpane Investitionen an sieben Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Slowakei bekanntgegeben. Es wird verstärkt in neue Anlagentechnik mit höherem Automatisierungsgrad, Digitalisierung und nachhaltiger Stromerzeugung investiert.

(bt)