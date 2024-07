Breit angelegtes Investitionsprogramm

Derzeit werden mehrere Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau der Isolierglasfertigung am Standort Belgern/Liebersee nahe Leipzig (D) investiert – der Produktionsumfang soll künftig um 30 Prozent steigen. Das ist der nächste Schritt nach der Inbetriebnahme des neuen Zuschnittzentrums vor einigen Jahren. Der Ausbau läuft bereits. Trotz der Modernisierung soll es laut dem Management keine Entlassungen geben. Im Gegenteil: AGC Interpane sucht stetig nach weiteren Mitarbeiter*innen, insbesondere, um den Vertrieb am Standort zu stärken.

Erst vor wenigen Wochen nahm die Unternehmensgruppe zudem eine neue und hochmoderne Produktionsstrecke für hochwertiges Verbundsicherheitsglas in der AGC Floatglasproduktion in Osterweddingen nahe Magdeburg (D) in Betrieb. Nach einer Investition von mehr als 10 Millionen Euro werden hier seit Jahresanfang bis zu sieben Meter lange Verbundsicherheitsgläser gefertigt – die neue Anlage hat eine Gesamtkapazität von jährlich 5,5 Millionen Quadratmeter VSG.

Am Standort Lauenförde, ebenfalls in Deutschland, wurde kürzlich eine neue Isolierglaslinie für das internationale Projektgeschäft in Betrieb genommen. Derzeit werden die Produktionshallen und auch die Holding-Gebäude modernisiert und energetisch saniert.

Der Produktionsstart weiterer Isolierglaslinien ist für Jänner und Februar 2025 geplant. In Nancy (F), der Standort wurde in den vergangenen Jahren von der Konzernmutter AGC Glass Europe übernommen, modernisierte AGC Interpane erst kürzlich den gesamten Zuschnittbereich und baut nun eine hochmoderne Isolierglasproduktion auf. Um noch schneller und schlagkräftiger zu werden, wurde der Standort strukturell mit dem Interpane-Standort Hoerdt fusioniert. Die neue fusionierte Gesellschaft tritt zukünftig unter dem Namen AGC Interpane S.A.S. am Markt auf.

Auch am österreichischen Standort Parndorf wird die Isolierglasproduktion erneuert und automatisiert, um noch schneller den hiesigen Markt und das wachsende internationale Projektgeschäft zu bedienen.

Darüber hinaus werden nach zahlreichen Investitionen in die Isolierglasfertigung und ESG-Herstellung die Kapazitäten im slowakischen Werk Malacky weiter ausgebaut.