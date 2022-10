Alwitra verstärkt Management-Team

Ali Reza Ghandehari ist seit 17. Oktober 2022 für die Führung und Weiterentwicklung der Produktion und der Supply Chain sowie der zukunftsorientierten Ausrichtung der Alwitra-Produktionsstandorte verantwortlich. Der promovierte Maschinenbauingenieur hat über 15 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Produktion, Qualität und Lean Management. Er war für Unternehmen in den USA, Frankreich und Deutschland tätig. Bei Alwitra berichtet Ali Reza Ghandehari direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung Fritz Stockinger.

Dieser sieht mit der Besetzung der neuen Position des Geschäftsführers Operations einen zukunftsweisenden Schritt für Alwitra: "Ich freue mich, gemeinsam mit Dr. Ghandehari daran zu arbeiten, unser zukünftiges Produkt- und Serviceportfolio unter Berücksichtigung der Anforderungen des Bedachungsmarktes in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ausbauen und kontinuierlich verbessern zu dürfen. Deshalb freuen wir uns bei alwitra mit Dr. Ghandehari einen gleichermaßen kompetenten und erfahrenden Kollegen im Team zu begrüßen."

(bt)