Blum und Egger sind Vorreiter

Die USA wollen für die nächsten fünf Jahre mehr als 3,5 Milliarden USD für eine Ausbildungsoffensive in die Hand nehmen. Damit wollen sie eine Million Ausbildungsplätze schaffen. Rechtliche Grundlage dafür ist der im Jänner beschlossene "National Apprenticeship Act 2021". Präsident Joe Biden will eine Ausweitung der registrierten Lehrausbildung, die Wiedereinführung des Bundes-Beratungsausschusses für die Lehrausbildung und die Einbeziehung eines breiten Spektrums an Interessensgruppen. Die USA wollen das Duale Bildungssystem kopieren, um dem hohen Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Zur Umsetzung des gemeinsamen Abkommens ist ein regelmäßiger Austausch auf Expertenebene geplant. Um von den Erfahrungen der heimischen Lehrausbildung bestmöglich profitieren zu können, werden auch Unternehmerinnen und Unternehmer direkt eingebunden. In den USA sind österreichische Firmen bereits aktiv tätig und bilden Fachkräfte nach dem österreichischen dualen Modell aus. Der Berufsbildungs-Cluster "apprenticeship2000" in North Carolina, den die Vorarlberger Firma Blum in den 90er Jahren gegründet hat, hat Vorbildfunktion, dem viele US-Unternehmen über die Jahre mit ähnlichen Modellen gefolgt sind.

Neben Blum zählt die Firma Egger, die gerade in Lexington in North Carolina ein Werk eröffnet hat, zu den wichtigsten Betreibern des dualen Ausbildungsmodells österreichischer Prägung in den USA. Diese Pionierrolle der österreichischen Unternehmen zeigt sich auch darin, dass die Unterzeichnung des "MoU" bei der Firma Egger in Lexington stattfand. (yr)