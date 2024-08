Austrotherm hat EPS-Produktion von Brucha übernommen

Die bestehende EPS-Produktion von Brucha am Standort Michelhausen/NÖ wird nach der erfolgreichen Übernahme nun von Austrotherm als dritter Produktionsstandort in Österreich fortgeführt. Die Integration in die Austrotherm Gruppe ist bereits in vollem Gange. "Wir sind alle sehr zufrieden mit dem raschen und erfolgreichen Abschluss der Produktions-Übernahme. Erwartungsgemäß gab es auch seitens der Bundeswettbewerbsbehörde grünes Licht für den Deal", freut sich Heimo Pascher, Geschäftsführer der Austrotherm Gruppe. "Wir sind stolz, dass es uns gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen und dank der guten und effizienten Abstimmung und Vorbereitung mit dem Brucha Team, gelungen ist, ab Tag 1 in gewohnter Produkt- und Servicequalität unsere Produkte an die Kunden zu liefern. Das gesamte Austrotherm EPS-Produktportfolio wird nun von Michelhausen und Pinkafeld aus angeboten und kann durch den zusätzlichen Maschinenpark sogar erweitert werden."