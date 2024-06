Austrotherm übernimmt EPS-Produktion von Brucha

Die Brucha Gesellschaft m.b.H. mit Hauptsitz in Michelhausen (NÖ) hatte am 31. Jänner 2024 Insolvenz angemeldet. Am 30. April 2024 wurde dann der Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen. Nun gibt es eine Wendung: Einer der führenden heimischen Dämmstoffproduzenten, die Austrotherm GmbH, übernimmt zu 100 Prozent den Geschäftsbereich für EPS-Dämmstoffe sowie alle 20 dazugehörigen Mitarbeiter*innen von Brucha.

Brucha selbst wird sich künftig auf die Produktion seiner Paneele, die Kühlhausbauproduktion sowie die Montagesparte konzentrieren. Diese Geschäftsfelder bleiben zu 100 Prozent im Familienbetrieb. Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der kartellbehördlichen Genehmigung, die innerhalb der nächsten Wochen erwartet wird.

Nach erfolgreichem Vertragsabschluss wird die bestehende EPS-Produktion am Standort Michelhausen von Austrotherm fortgeführt. Damit soll ein nahtloser Übergang bestehender Kundenbeziehungen und -aufträge in gewohnter Qualität und Zuverlässigkeit garantiert werden, informieren die beiden Unternehmen.