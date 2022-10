Austrotherm übernimmt XPS-Hersteller in Rumänien

Austrotherm in Rumänien zukunftssicher aufgestellt

Austrotherm ist in Rumänien bereits jetzt schon sehr gut mit EPS- und XPS-Produktionen in der Hauptstadt Bukarest sowie in Horia in Nordostrumänien aufgestellt und beschäftigt in Rumänien insgesamt über 250 Mitarbeiter

„Unsere Führungsposition bei XPS in Rumänien ist nun bestens abgesichert. Ich freue mich besonders, 106 neue Kollegen bei uns zu begrüßen. Unsere erste Aufgabe wird es sein, das Vertrauen eines jeden Mitarbeiters zu gewinnen. Wir möchten dann gemeinsam die Synergien nutzen und das Service verbessern. Unsere Kunden werden künftig schneller und flexibler beliefert“, kommentiert Klaus Haberfellner, Geschäftsführer der Austrotherm GmbH, den erfolgreichen Abschluss der Firmenübernahme.

(ps)