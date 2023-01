A+W und Xavannah verschmelzen

Durch die engere Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Team verspricht man sich bei A+W Clarity erhebliche Synergieeffekte, insbesondere im Bereich der Konfiguratoren – eine der Kernkompetenzen von Xavannah. Peter Dixen, A+W CEO: "A+W Clarity kann damit die Weiterentwicklung effizienter und schneller vorantreiben und seine Ressourcen besser nutzen. Dies gilt auch für die zügige Integration vor allem des neuen Duschkonfigurators A+W Smart Shower in die kaufmännischen A+W-Systeme."

Mit der Verschmelzung wird der Xavannah-Standort in Bielefeld (D) aufgelöst.

(bt)