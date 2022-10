"Wir freuen uns sehr, dass unsere Erweiterungspläne in Bruck nun Gestalt annehmen", so Mark Bauder, einer der drei Geschäftsführer der Paul Bauder GmbH & Co. KG. Zusammen mit Reiner Stögbauer, Werkleiter von Bauder in Bruck, begrüßte er zum Baubeginn am 3. Oktober 2022 Brucks Bürgermeister Gerhard Weil, Harald Schiller (Leiter des Bauamtes) sowie Stadtamtsdirektor Matthias Hirschmann und Markus Perauer (Architekt) auf dem Werksgelände.