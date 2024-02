Die schwächelnde Baukonjunktur schlägt sich auch am Markt für Bauglas nieder. Nach zwei starken Jahren schrumpfte der Absatz im Jahr 2023 um 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,63 Millionen Quadratmeter, wie die Daten des aktuellen Branchenradars "Bauglas in Österreich" zeigen. "Erlösseitig lag das Minus bei knapp neun Prozent, da die Verkaufspreise im Schnitt nochmals um 5,5 Prozent wuchsen", erörtern die Marktanalysten. Allerdings war der Preisauftrieb deutlich langsamer als im Jahr davor. Im Jahr 2022 war der Durchschnittspreis je Quadratmeter noch um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Vom Marktrückgang betroffen waren im letzten Jahr alle Produktgruppen und Kundensegmente, insbesondere aber der Fenster- und Fassadenbau, was wohl am schwächelnden Wohnbau lag.

Ungebrochen ist aber der der Trend zu Gläsern im Drei-Scheiben-Verbund: Der Anteil an Dreifach-Iso kletterte laut Branchenradar absatzseitig auf 78 Prozent.

(bt)