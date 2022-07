Umfassende Kooperation

Swietelsky trat zeitnah nach den ersten Ermittlungshandlungen im Sommer 2017 an die BWB heran und kooperierte in der Folge als zweites österreichisches Bauunternehmen kontinuierlich und umfassend im Rahmen des Kronzeugenprogrammes, wodurch die Aufarbeitung des komplexen und umfangreichen Sachverhaltes auch hinsichtlich zahlreicher weiterer Unternehmen der Baubranche wesentlich erleichtert und beschleunigt werden konnte. Insbesondere führte Swietelsky laut der BWB eine Vielzahl an unternehmensinternen Befragungen von Mitarbeiter*innen durch und unterzog neu aufkommende Sachverhalts- und Verdachtsmomente einer umfassenden unternehmensinternen Prüfung, deren Ergebnisse zeitnahe übermittelt wurden. Zudem wurde im Unternehmen ein zertifiziertes Compliance-System ein, um zukünftige Zuwiderhandlungen gegen das Kartellverbot nachhaltig hintanzuhalten.

„Ich möchte meine persönliche Enttäuschung und mein tiefes Bedauern über die wettbewerbswidrigen Absprachen zum Ausdruck bringen, die so gar nicht unserem Selbstverständnis als fairer und rechtstreuer Partner entsprochen haben“, so Swietelsky-CEO Karl Weidlinger. „In dieser Situation galt es, den Fokus auf umfassende Kooperation mit den ermittelnden Behörden zu legen und alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um ein erneutes Fehlverhalten für die Zukunft auszuschließen.“