Spitzenreiter Wiener Umland

Besonders in Teilen Nieder- und Oberösterreichs wird laut den Studienergebnissen kräftig gebaut und investiert, aber auch in weiten Gebieten des Burgendlands ist die Bautätigkeit sehr hoch. In Niederösterreich befinden sich die fünf Gemeinden mit dem höchsten Baukraftindex, angeführt von Bisamberg mit einem Spitzenwert von 175,1, dicht gefolgt von Klosterneuburg mit 172,6. "Das reiche Umland zieht an und profitiert von besonders hoher Lebensqualität, kleinen und gepflegten Ortschaften, der Nähe zur Hauptstadt und einem hohen Gartenanteil, zumal hier auch die absolute Kaufkraft je Einwohner am höchsten ist", so die Analysten. Weitere Spitzenreiter sind Gablitz (167,0), Perchtoldsdorf (163,2) und Gießhübl (159,0) – alle im Wiener Speckgürtel.