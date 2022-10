Trends und Impressionen der Bauma 2022

Die großen Themen der Bauma sind auch in diesem Jahr Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Vor allem alternative Antriebssysteme und Telematik-Lösungen stehen bei den Baumaschinenherstellern im Fokus. Die Schalungs- und Gerüstbaubranche setzt bei ihren Produktneuheiten verstärkt auf Produktivitätssteigerung und mehr Sicherheit.

Welchen Neuheiten präsentiert wurden lesen Sie in zwei Wochen in der Bauzeitung 21/20.

Die ersten Impressionen von der Bauma sehen Sie hier in unserer Bildergalerie.