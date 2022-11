Alternativer Kraftstoff zur Emissionseinsparung

Derzeit beschäftigt das Gros der Hersteller*innen aber noch etwas ganz anderes. Technologieoffene Ansätze prägen die Entwicklung, es wird an immer mehr Alternativen getüftelt. Bei Yanmar veranschaulicht man das Thema als Puzzle: Die Teile seien da, nun müsse man aber noch sehen, wie sie zueinanderpassen. Ganz so bei Kubota, die neben Neuerungen wie dem ersten rein elektrisch angetriebenen Bagger sowie zwei rein elektrisch angetriebenen Radladern auch den flüssiggasbetriebenen Minibagger von der letzten Bauma präsentierten, nun aber – dank des Vorzugs, ohne Nachbehandlung Stage V zu erreichen – in Serienreife.

"Ab sofort haben wir die Werksfreigabe für HVO für all unsere Baumaschinen", setzte ­Produktmanager ­Joachim Stein dann noch einen drauf. Dieser ­alternative Kraftstoff, der chemisch aufbereitet aus pflanzlichen Abfallstoffen gewonnen wird, ist auf dieser Bauma ein weiteres ganz großes Thema. Sowohl bei Zeppelin als auch bei Liebherr bestätigt man, dass der Einsatz dieses Kraftstoffs eine enorme Emissionseinsparung gegenüber Diesel bewirken kann. Noch ist HVO hierzulande nicht flächendeckend in den benötigten Mengen vorhanden, auch liegt der Preis über dem von Diesel, doch ein Blick nach Skandinavien zeigt, dass sich das rasch ändern kann – und so sind auch diese beiden Hersteller dafür bereit. Ein großes Plus bei HVO, das nicht mit früherem Biodiesel zu vergleichen ist, ist die Möglichkeit, eine konventionelle Maschine einfach und ohne Umrüstung damit betanken zu können. Selbst als Dieselbeimischung kann der pflanzliche Kraftstoff genutzt werden, um zumindest in verringerter Form Einsparungen zu erzielen.