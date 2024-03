Rasch weitere Maßnahmen

Die Vertreter der Bauwirtschaft begrüßen das Paket. Für viele ist es aber nur ein erster Schritt. Dieser Ansicht sind auch die Unternehmen aus Bauwirtschaft und Baustoffindustrie, die sich zur Initiative "Mehr Zuhaus´ in Österreich!" zur Förderung des Wohnbaus zusammengeschlossen haben: Nun müssten rasch weitere Maßnahmen umgesetzt werden, um den Wohnbedarf in Österreich langfristig abzusichern, so die Mitglieder der Initiative. Sie fordern "zusätzliche politische Schritte gegen die drohende Wohnungsnot und Arbeitsplatzverluste in der Bauwirtschaft, bedingt unter anderem durch die massiven Auftragseinbrüche im Wohnbau".

Der Initiative gehören rund 20 Organisationen und Unternehmen an – darunter die Bundesinnung Bau in der WKO, Baumit, Holcim, Saint Gobain, Schiedl, Teubl oder Wienerberger Österreich. Die Allianz begrüßt "grundsätzlich, dass die Bundesregierung im Februar ein Maßnahmenpaket zur Förderung des Wohnbaus vorgelegt hat." Vor allem die Wohnbaumilliarde bringe "einen wichtigen kurzfristigen Anschub". Das Geld werde dringend benötigt, weil in ganz Österreich viele – auch gemeinnützige – Wohnbauprojekte "wegen verzögerter Wohnbauförderungen stillstehen". Doch selbst diese Wohnbaumilliarde sei "kein Ersatz für eine echte Reform" des Wohnbaufördersystems: Um langfristig ausreichend Wohnbau zu ermöglichen, müssten die Zuschüsse dauerhaft um 500 Millionen Euro jährlich erhöht und die Zweckbindung wieder eingeführt werden.