Auf die neue Regierung wartet viel Arbeit. Es gibt jedenfalls schon eine ganze Reihe von Forderungen an sie. Auch von der Bauwirtschaft. Bereits vor einigen Monaten hatte eine breite Allianz von Vertretern aus Bauwirtschaft und Politik namens „Allianz Wohnraum Österreich“ bei einer Pressekonferenz präsentiert, was sie sich von der Regierung in Zukunft wünscht. In Kürze: mehr Stellenwert für das Thema Bauen und Wohnen. Dieser Stellenwert, so Andreas Köttl, Präsident der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (Vöpe), würde sich vor allem durch eine ganz besondere Maßnahme ausdrücken: Österreich sollte in der neuen Regierung nach mehr als 30 Jahren Abstinenz wieder einen eigenen Minister für das Thema Bauen und Wohnen erhalten (siehe in dieser Ausgabe den Artikel „Minister fürs Bauen“ ab Seite 12).