Herr Schöffer, Sie sind nun seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer von BMI Austria und haben das Ruder des Unternehmens damit in einer sehr turbulenten Zeit übernommen. Was hat diese zwei Jahre Ihrer Tätigkeit geprägt?

Thomas Schöffer: Das ist richtig. Ich habe das Ruder in einer Zeit übernommen, in der es in der Bauwirtschaft große Veränderungen gab. Speziell im Neubau waren die Veränderungen dramatisch. Dies hat natürlich viele Anpassungen bei uns im Unternehmen erfordert und das hat meine Tätigkeit in dieser Zeit schon stark geprägt.

Wie geht es der BMI Group und natürlich speziell BMI Austria in diesen herausfordernden Zeiten?

Natürlich ist die Baukrise an BMI nicht spurlos vorübergegangen. Insgesamt kann man aber sagen, dass sich BMI unter den herausfordernden Bedingungen ganz gut schlägt, weil wir als Gesamtunternehmen mit Lösungen für Steil- und Flachdächer sowie Abdichtungslösungen ja sehr breit aufgestellt sind. Das gilt für die Unternehmensgruppe genauso wie für uns in Österreich. Wir konnten in Österreich im Bereich Steildach sogar Marktanteile dazugewinnen.

BMI Austria vereint mit dem Zusammenschluss von BMI Bramac und BMI Villas Steildach- und Flachdachlösungen. Welche Bereiche und Produkte werden aktuell am stärksten nachgefragt? Und auch anders herum: Wo spüren Sie derzeit die größten Rückgänge durch die Baukrise?

Der Steildachbereich ist hauptsächlich an den "Einfamilienhaus Neubau" gekoppelt. Dieses Segment ist von der angespannten konjunkturellen Entwicklung am stärksten betroffen und das Inkrafttreten der KIM-Verordnung hat diesen Trend zusätzlich negativ beeinflusst. Dennoch konnten wir, wie gesagt, Marktanteile dazu gewinnen und haben hier wieder etwas wettmachen können.

Mit unseren Bitumenprodukten sind wir ja neben dem Bereich Dach auch im Bereich Abdichtung im Straßenbau tätig. Die Infrastruktur ist der Bereich, in den der Staat in konjunkturschwachen Zeiten immer zuerst investiert. Im Absatz im Segment Straßenbau sehen wir also tatsächlich ganz deutliche Zugewinne. In unserem Kerngeschäft Dach haben wir 2023 einen deutlichen Zuwachs bei den Photovoltaik-Lösungen verbunden mit Dachrenovierungen im Steildach sehen können.

Welche Bedeutung hat das Thema Photovoltaik bei BMI Austria? Welche Lösungen bieten Sie dazu bereits an und was ist geplant?

Wie bereits erwähnt, haben wir einen deutlichen Zuwachs im Bereich Photovoltaik verzeichnen können. Wir bieten hier Indach- und Aufdachlösungen für Steildächer an. Das sind wirklich hochwertige, ästhetisch ansprechende Lösungen, insbesondere im Indach-Bereich. Unser Ansatz sind hier großflächige Kollektoren statt einzelner Dachpfannen, da die Steckverbindungen zwischen einzelnen Dachpfannen immer auch eine Schwachstelle darstellen können. Hinzu kommt auch immer unser Service, also die Beratung, die Begleitung und die Erstellung von Auslegungsplänen etc., und natürlich bieten wir unsere PV-Produkte immer im gesamten Dachsystem an. Derzeit optimieren wir außerdem den Output unserer Solarpaneele in Richtung einer stärkeren Wattleistung. Zudem werden wir unser Sortiment kurzfristig mit neu entwickelten, professionellen Modulstützen und Befestigungslösungen erweitern.