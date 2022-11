Pläne in China

In China hat die BMW Group im August 2022 eine Vereinbarung mit dem Stahlhersteller HBIS Group geschlossen, die die BMW Werke in Shenyang ab 2023 mit ersten Mengen an CO 2 -reduziertem Stahl beliefern wird. Die HBIS Group will ab 2026 schrittweise auf ein wasserstoffbasiertes Verfahren in Kombination mit dem Elektrostahlverfahren umstellen. BMW wird nach eigenen Angaben der erste Automobilhersteller in China sein, der den CO 2 -reduzierten Stahl der HBIS Group in der Serienproduktion einsetzen wird.