Bosch übernimmt Teile von Johnson Controls und Hitachi

Bosch macht einen großen Schritt in Richtung Zukunft und übernimmt der Konzern das weltweite Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsgeschäft von Johnson Controls und Hitachi. Diese Akquisition ist die größte in der Firmengeschichte von Bosch und soll den Umsatz im Bereich Home Comfort nahezu verdoppeln. Der Kauf umfasst auch das Gemeinschaftsunternehmen Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, das Bosch nun vollständig erwerben wird. Dies beinhaltet die 40-prozentige Beteiligung von Hitachi. Die Übernahme, die einen Kaufpreis von acht Milliarden US-Dollar (7,4 Milliarden Euro) umfasst, steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und soll in den nächsten zwölf Monaten abgeschlossen sein.