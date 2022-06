Zielgruppen erweitern

Der Schauraum ist derzeit in Fertigstellung, der Online-Shop läuft schon. Was man aus Sicht der Unternehmerin unbedingt beachten muss? "Der Online-Kunde ist top informiert und weiß, was er will. Und: Er will schnell eine Antwort – sei es per E-Mail oder Online-Kontaktformular. Hier braucht es definitiv genügend Ressourcen, damit man das abfangen kann.“ Gerade das seien auch die Herausforderungen, die ein Online-Shop mit sich bringt: Sowohl zeitlich, personell als auch finanziell muss man tief in den Ressourcentopf greifen. Der Vorteil: Man erreicht eine deutlich breitere Kundenschicht. Unterstützt wurde der Betrieb übrigens auch vonseiten der WKO, die über die Fachgruppe E-Commerce wichtigen Input geliefert hat und bei Förderungskonzepten unterstützt hat. Zusätzlich hat man sich eine Werbeagentur ins Boot geholt, die den Auftritt im Web umsetzte. Produziert wird nach Bestelleingang, derzeit ist das Online-Geschäft im Anlaufen. Elisabeth Prieschings Rat an andere Tischlereibetriebe? "Zuallererst ist die Frage wichtig: Brauche ich wirklich einen Online-Shop? Oder sind die Ressourcen besser aufgehoben, wenn ich in eine gute Website investiere? Wenn ich nur ein Produkt online verkaufen will, kann ich auch andere Plattformen nutzen, die den rechtlichen Rahmen dafür schon bieten – ohne große Investitionskosten“, so Priesching. Darüber hinaus sei ein wirklich gut überlegtes und ausgereiftes Konzept die Basis. Auch Geduld müsse man mitbringen: "Nur weil online alles sehr schnelllebig ist, heißt das nicht, dass ich schnell gefunden werde.“ Und neben dem zeitlichen Rahmen, den es für ein solches Projekt braucht, ist für Priesching eines besonders wichtig: "Der Auftritt muss unbedingt authentisch sein, denn der Online-Kunde ist sehr kritisch.“ Authentizität und Glaubwürdigkeit sind gerade in traditionellen Handwerksbetrieben wesentliche Werte – vielleicht finden genau diese in Zukunft vermehrt den Weg ins Web, wer weiß? (yr)