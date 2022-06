Brillux-Showtrucks wieder auf Tour

Im Jahr 2016 startete der erste der beiden Showtrucks zur großen Tour, um jungen Menschen aus nah und fern das Maler*innenhandwerk näherzubringen. Mittlerweile hat das 20 Meter lange und 36 Tonnen schwere Infomobil ein baugleiches "Geschwisterchen" – und nach coronabedingter Pause sind beide ab Mai 2022 endlich wieder unterwegs. Ziele der Trucks sind beispielsweise Ausbildungsmessen, Handwerkstage oder Schulevents in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Südtirol. Einmal geparkt, können die Jugendlichen in den Fahrzeugen unter anderem virtuell Räume gestalten oder durch Videos Einblicke in den Alltag von Auszubildenden bekommen.