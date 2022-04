CRL ist neuer KL Megla Vertriebspartner

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit KL Megla einen weiteren Hersteller hochwertiger Produkte in unser Angebot aufnehmen können", sagt Dominik Hinzen, Geschäftsführer der C.R. Laurence of Europe GmbH mit Sitz in Ilsfeld bei Stuttgart (D), die Beschläge, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien rund um den Werkstoff Glas anbietet. "Unser ohnehin schon umfangreiches Sortiment rund um die Dusche wird damit durch weitere Top-Beschläge aufgewertet – eine Bereicherung für unsere Bestandskunden, aber auch ein attraktives Argument für neue Kunden, die bisher beim Wettbewerb gekauft haben", so Hinzen.

Ab Mai 2022 wird die Produktlinie "Milano Original" und ab Juni "Milano Original Premium" bei CRL auf Lager sein. Voraussichtlich ab Juli soll auch der Top-Seller "Bella" in großen Stückzahlen verfügbar sein. Auch alle anderen KL Megla Produkte können ab sofort über CRL bezogen werden.

(bt)