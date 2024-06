Im Herbst 2026 soll es soweit sein. Dann soll sie in Betrieb gehen. Als erste Anlage ihrer Art in Österreich. Die Rede ist von der ersten CO2-Rückgewinnungsanlage im großtechnischen Maßstab in der heimischen Zementindustrie, die am Standort Gmunden des Herstellers Rohrdorfer errichtet wird. Mir ihr sollen 30.000 Tonnen CO2 pro Jahr rückgewonnen werden.

Experten sprechen hier von „CO2-Abscheidung“ oder „Carbon Capture“. Dabei wird das CO2, das bei der Produktion entsteht, aus der Luft gefiltert und verflüssigt. Anlagen wie diese werden in Zukunft eine große Bedeutung bekommen. In ihrer Roadmap zur CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050 hat die österreichische Zementindustrie dargelegt, mit welchen Maßnahmen sie dieses Ziel erreichen will: 44 Prozent der CO2-Reduktion soll durch Carbon Capture erzielt werden. Und die Zementbranche ist nicht die einzige Industrie, die große Mengen an Kohlendioxid produziert – zu den führenden Emittenten zählen auch die Hersteller von Kalk und Feuerfestprodukten sowie die Müllverbrennung.

Zu den Vorreitern bei dieser Technologie zählt auch der Zementhersteller Holcim. Er plant an seinem Standort in Mannersdorf, 750.000 Tonnen CO2 pro Jahr abzuscheiden. Es gibt nur eine große offene Frage: „Wohin mit dem zurückgewonnen CO2?“, so Joseph Kitzweger, Director Carbon Capture Utilization and Storage bei Holcim Österreich. Als Antwort auf diese Fragen stehen technologisch zwei Lösungen zur Verfügung. Die eine laut „Carbon Capture and Utilization“ (CCU), die andere „Carbon Capture and Storage“ (CCS).