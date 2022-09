Vorbild und Inspiration für andere

Sowohl Friedrich Wiesmüllner, Partner bei Deloitte Österreich und Leader Deloitte Private, als auch Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter und Kommerzkundenvorstand der RLB NÖ-Wien, sind davon überzeugt, dass Best-Practice-Beispiele präsentiert und ausgezeichnet werden sollen, um Mut zu machen.

„Mittelständische Unternehmen sind in Österreich der Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor sowie die treibende Kraft bei Innovationen. Auch im zweiten Jahr von Austria’s Best Managed Companies waren wir von der Qualität der Teilnehmenden mehr als beeindruckt. Sie sind in vielen Bereichen führend und Inspiration für andere“, so Wiesmüllner. „Die Best Managed Companies sind Vorbilder in allen aktuell wichtigen Bereichen der Wirtschaft. In einer Welt, die nicht Stillstand sondern Veränderung erfordert, können sie den Wandel vorantreiben. Wir wollen diesen herausragenden Unternehmen eine Plattform bieten“, betont Karl. (ar)