Drastischer Anstieg

Schon Anfang Juli prognostizierte Friedrich ­Schneider, Research Institute of Banking and ­Finance der Johannes-Kepler-Universität Linz, einen sehr starken Anstieg der Schattenwirtschaft, nachdem sich diese im Vorjahr auf niedrigem Niveau eingependelt hatte. "Diese Prognose hat sich verfestigt: In Österreich wird 2022 die Schattenwirtschaft aufgrund der hohen Inflationsrate von circa neun Prozent und der stark gestiegenen Energiekosten um rund 900 Millionen Euro auf 28.720 Millionen Euro steigen", sagt Schneider, der seine Annahme bestätigt sieht. "Der Anstieg wäre aber noch wesentlich stärker, nämlich rund 1,8 Milliarden Euro, wenn es nicht in diesem Jahr die geplanten steuerlichen und anderen Entlastungsmaßnahmen geben würde."

Einen großen Anteil an dieser Statistik hat erfahrungsgemäß auch der Sektor Bau. Schneider geht davon aus das, dass rund 39 Prozent der Pfuscher in der Baubranche tätig sind. "Das bedeutet eine Zunahme im Bausektor von 351 Millionen Euro in diesem Jahr", ergänzt der Experte.