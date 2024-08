Deutsche Malerbetriebe trotzen der Krise

Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Anzahl der Betriebe, die eine negative Umsatzentwicklung erwarten, nur um fünf Prozentpunkte. Mehr als ein Drittel der fast 1.000 befragten Unternehmen geht hingegen von stabilen Umsätzen im Vergleich zu 2023 aus. Der durchschnittliche Auftragsvorlauf verringert sich nur geringfügig von 11,7 auf 11,4 Wochen. Besonders kleine und mittlere Betriebe bleiben stabil, hauptsächlich weil 84 Prozent ihrer Umsätze aus Sanierungen stammen und zudem private Auftraggeber dominieren.

Auch in Bezug auf das Leistungsspektrum zeigt sich das Maler- und Lackiererhandwerk noch stabil. Der Großteil ihrer Einnahmen wird im Innenbereich erzielt, wobei 58,4 Prozent auf Dekotechniken, Tapezier-, Putz- und Stuck-Arbeiten sowie Bodenbeläge entfallen. An zweiter Stelle stehen Dienstleistungen im Außenbereich, wie Fassadenbeschichtungen, die über 26 Prozent des Umsatzes ausmachen. Trotz der anhaltenden Diskussionen über Investitionen in neue Gebäudetechnik bleibt der Umsatzanteil der Wärmedämmung mit 6,4 Prozent nahezu unverändert und hinter den Erwartungen zurück.

„Unser Maler- und Lackiererhandwerk ist extrem breit aufgestellt – das reicht von der Bodenbeschichtung bis hin zur Kirchenmalerei. Davon können wir aktuell noch profitieren“, erklärt Mathias Bucksteeg, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz. „Wenn sich die Baukonjunktur aber nicht bald erholt, werden wir ebenfalls betroffen sein. Bereits heute können wir erste Negativentwicklungen bei Betrieben erkennen, die stärker im Neubau aktiv sind.“