Heißt das, trotz Rohstoffverknappung und Energie­kostenexplosion hat die heimische Bauwirtschaft derzeit noch nichts zu befürchten?

Klien: Es stimmt, die Baubranche ist am stärksten von der Krise betroffen, vorwiegend durch die Baukosten und den Materialmangel und die dadurch gestiegenen Baupreise. Die Anstiege sind historisch, 2021 stiegen die Kosten schon um zehn Prozent, das gab es das letzte Mal in den 70er-Jahren, in den letzten drei Monaten wurden noch einmal zehn Prozent Baukostensteigerung verzeichnet. Ein Schock trifft auf den nächsten. Wir sehen bisher noch keine Auswirkungen in den Produktionszahlen, weil die Auftragsbestände hoch sind. Eigentlich ist die Ist-Situation ja sehr gut, wir haben Rekordauftragsbestände, wir haben Rekordbeschäftigung, es waren noch so viele Menschen in der Bauwirtschaft beschäftigt wie aktuell. Nur die hohen Baukosten verhageln die "Bauparty".