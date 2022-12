Kompetenzen für einen veränderten Arbeitsmarkt stärken

"Die digitale Transformation bringt für viele Unternehmen neue Herausforderungen. Geschäftsmodelle müssen adaptiert, Vertriebswege neu erschlossen und Arbeitsmodelle neu definiert werden. Daher müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, um sich an einen veränderten Arbeitsmarkt anpassen zu können. Zu solchen notwendigen Digital Skills zählt der Umgang mit neuen Technologien ebenso wie persönliche Fertigkeiten, beispielsweise das Arbeiten in virtuellen Teams", so Arbeits- und Wirtschafsminister Martin Kocher, der in der Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wichtige Maßnahme gegen den Fachkräftemangel sieht.

Für Kocher gehört der Ausbau von digitalen Kompetenzen zu den wichtigsten Themen. Denn laut Studien sollen 30 Prozent der Österreicher nicht über ausreichende digitale Grundkompetenzen verfügen. "Wir wissen gleichzeitig, dass der durchschnittliche Österreicher glaubt, dass er auf Skala von 1 bis 100 bei 70 liegt, in Wahrheit beträgt der Wert 40. Jeder hier investierte Euro ist somit eine Investition in die Zukunft“, bekräftigt Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky.