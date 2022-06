Digitalisierte Haustechnik

Smart Home

Mittels Smart-Home-Technologien werden Alltagsvorgänge automatisiert, zudem können Geräteeinstellungen, wie beispielsweise von Heizung, Licht und Lautsprechern, per Computer oder Smartphone schnell und zumeist einfach an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden, ganz egal ob von zu Hause oder unterwegs aus. Darüber hinaus hat die endgerätlose Steuerung, etwa über Sprachbefehle oder Handzeichen (Gesten), in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen.

Dementsprechend steht Smart Home heute für die neueste Generation der Hausautomation, wie Branchenvertreter betonen. Die Möglichkeiten, die Smart-Home-Technologien heute bieten, sind weitreichend. So finden sich in Haushalten heute viele Bereiche, die vereinfacht, automatisiert und überwacht werden können. Von der intelligenten Heizsteuerung und mehr Sicherheit über höheren Komfort bis hin zu Multimedia – Smart-Home-Systeme können mittlerweile fast überall eingesetzt werden.