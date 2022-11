Den Lehrlingen wird innerhalb der Ausbildungszeit dabei der Bereich Tischlerei mit dem Schwerpunkt Drechslerei nähergebracht – das Vermitteln von Wissen und die praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten in der Erzeugung von Werkstücken aus Holz werden in den Zweigen Tischlerei und Drechslerei zusammengeführt. "In der Praxis bedeutet das, dass im Unterricht das Drehen per Hand in Langholz, Querholz sowie auch Hirnholz vermittelt wird – auf theoretischer Ebene erfolgt das Erstellen von Skizzen, Entwurfszeichnungen sowie Bauteilelisten, die im praktischen Unterricht dann umgesetzt werden", berichtet Roland Brenner, Direktor der Berufsschule Kremsmünster. "Bisher wurden die Drechsler in sehr wenigen spezifischen Betrieben ausgebildet. Die Nachfrage nach diesem wunderbaren Handwerk war bisher größer als die angebotenen Lehrplätze", so Brenner weiter. So wurden alleine in Oberösterreich in den letzten fünf Jahren nur ein Drechsler und zwei Drechslerinnen ausgebildet. "Dennoch wurde am Standort Kremsmünster sowohl von Seiten der Bildungsdirektion viel in die Ausbildung von Lehrer*innen als auch vom Land Oberösterreich in die Ausstattung von Werkstätten investiert, um diesen traditionsreichen Lehrberuf aufrecht zu erhalten."