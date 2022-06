Keine versteckte Steuererhöhung mehr

Positiv ist auch die Abschaffung der kalten Progression, von der schon seit Jahrzehnten geredet wurde, aber nie etwas passiert ist. Wie in der Schweiz sollen nun die Steuerstufen jährlich, ausgenommen jene des Spitzensteuersatzes, an die Inflation angepasst werden. Alleine dadurch werden sich laut einer Berechnung der Denkfabrik Agenda Austria die Beschäftigten in den kommenden drei Jahren bis zu 14 Milliarden Euro an Inflationssteuer ersparen. Parallel dazu wird sich die im Jänner 2022 beschlossene und ab Juli geltende Reform der Lohn- und Einkommensteuer auf das Nettoeinkommen auswirken. Nach einer Senkung des Steuersatzes in der ersten Steuerstufe im Vorjahr von 25 auf 20 Prozent, wird mit Juli 2022 die Steuer in der zweiten Stufe von 35 auf 30 Prozent gesenkt.