Einreichung in zwei Stufen

Die Einreichung kann online unter www.gueteziegel.at durchgeführt werden. Sie erfolgt in zwei Stufen und kann im ersten Schritt bis einschließlich 19. Februar 2025 vorgenommen werden.

Der Wiener Stadterneuerungspreis wird in drei Kategorien vergeben. In die Kategorie „Pionier Leistung“ werden Projekte ausgezeichnet, die laut Landesinnung Bau „durch Innovationsgeist hervorstechen“ – von der erstmaligen Anwendung neuer Bauweisen, Baustoffe oder Gebäudetechnologien bis hin zu Zukunftsbereichen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit am Bau. Markante Vorzeigeprojekte wiederum gehen in der „Bravour Leistung“-Wertung ins Rennen. Dabei handelt es sich um „Revitalisierungsprojekte, die das Stadtbild verbessern und wesentlich zur Stadtentwicklung beitragen“ – von nachhaltiger Bauweise über Nachverdichtung bis hin zur Barrierefreiheit. „Außergewöhnliche Projekte Wiener Baumeister“ werden in der Kategorie „Wiener Meister Leistung“ prämiert – von der Anwendung alter Handwerkskunst über deren Neuinterpretation, bis hin zu wegweisenden Einzel- und Teilleistungen.

Die Auszeichnung in den einzelnen Kategorien erfolgt mit dem Wiener „Güteziegel“ in Gold, Silber und Bronze. Der Wiener Güteziegel wurde von der Landesinnung Bau Wien ins Leben gerufen und steht symbolisch für die umfassende Expertise der Wiener Baumeister.

Der Wiener Stadterneuerungspreis wurde erstmals 1986 von der Landesinnung Bau Wien ins Leben gerufen und setzt einen Fokus auf die Revitalisierung alter Bausubstanz. Die Vergabe der begehrten Trophäen erfolgt in einem zweistufigen Prozess: Nach Ende der Einreichfrist erstellt eine Fachjury eine Shortlist der besten Projekte und weist diese der jeweiligen Kategorie zu. Einreicher haben daraufhin die Möglichkeit, Projekte im Detail zu präsentieren. Die Kür der Siegerprojekte erfolgt im Anschluss durch die Fachjury. Die Verleihung des Wiener Stadterneuerungspreises findet am 24. Juni 2025 statt.

Mehr Informationen zum Wiener Stadterneuerungspreis 2025 sowie die Möglichkeit der Einreichung erhalten Sie unter: www.gueteziegel.at.