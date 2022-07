Covid-Positive lieber daheim lassen

Bei näherer Betrachtung der neuen Vorgaben und Verkehrsbeschränkungen ergeben sich jedoch weitere Punkte, die es privat wie beruflich zu beachten gilt. Da Infizierte in Innenräume eine Maske tragen müssen, gilt die Maskenpflicht beispielsweise auch in Gastronomiebetrieben (nicht im Schanigarten, wenn zum Nebentisch ein Abstand von zwei Metern besteht), und natürlich auch in allen Innenbereichen jeder Arbeitsstätte. Was bedeutet, dass im Gastronomiebetrieb nicht getrunken und gegessen werden kann. Umgelegt auf den Arbeitsplatz heißt das, dass keine Trink- und Esspausen gemacht werden dürfen. Ebenfalls wichtig: Risikogruppen dürfen nur dann arbeiten, wenn sie am Arbeitsplatz ausreichend geschützt sind.

"Jeder vernünftige Arbeitgeber sollte Covid-Positive daheim lassen", lautete daher der Rat von Arbeitsexpertin und Anwältin Katharina Körber-Risak, die am 26. Juli im Wien Heute-Studio des ORF zu Gast war. Aufgrund des Quarantäne-Aus hätten nun die Arbeitgeber die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass Corona-Infizierte den ganzen Tag eine FFP2-Maske tragen, ohne einer einzigen Unterbrechung. Das sei ihrer Meinung nach sehr schwer zu gewährleisten, wobei der Arbeitgeber dafür haftet. Bei Nicht-Einhaltung könne es Strafen nach dem Epidemie-Gesetz geben, sollte es zu einer Ansteckung kommen, könnten aufgrund der Fürsorgepflicht auch andere Haftungen schlagend werden. Noch eine Änderung gibt es für alle Arbeitgeber*innen: Bis dato wurden die Fehltage in der Quarantäne den Firmen aufgrund des Epidemie-Gesetzes abgegolten, ab 1. August läuft die Entgeltfortzahlung wie bei jeder anderen Krankheit.