Ernst Kurri trat an die Familie Königshofer mit einer Entwicklung heran, die auch patentiert wurde: Von der Filteranlage wird das abgesaugte Material über eine Atex-geprüfte Zellenradschleuse an die Silobefüllanlage übergeben. Die Transportschnecke fördert das Material in die Senkrechtförderschnecke, die in einem offenen Käfig geführt wird. Damit erfolgt die Befüllung von unten nach oben, was eine Aufwirbelung des Materials zuverlässig verhindert, damit kein explosionsgefährliches Staub-Luft-Gemisch entsteht. Die Umfangsgeschwindigkeiten der Schnecken sind so ausgelegt, dass weder Funken oder sonstige Zündstellen entstehen können. Auch wenn das Material am Schüttkegel innerhalb des Silos abrutscht, wird kein Staub aufgewirbelt. Damit entspricht man den Sicherheitsvorschriften, um ein bestehendes Silo weiterhin betreiben zu dürfen.